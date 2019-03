$!Grupos nacionalistas organizan marcha contra la inmigración de haitianos en Santiago

En Santiago de los Caballeros algunos grupos organizan una marcha para el próximo 30 de este mes de marzo contra la inmigración haitiana en esa provincia.

Aunque no ha quedado claro quiénes son los que convocan a la manifestación, dos dirigentes comunitarios y populares anunciaron su respaldo al alegar que hay una “invasión pacífica” de nacionales haitianos no legales en República dominicana.



Angelita Villamán y José Francisco Consuegra (Guelo), dirigentes del Consejo de Desarrollo de la Zona Sur (CODOSUR) y de la federación de juntas de vecinos de la Zona Sur, quienes apoyan la marcha y demandaron de las autoridades a ser más contundentes en sus políticas contra la inmigración ilegal.



"Nuestro consejo apoya cien por ciento ese llamado a la marcha del 30 de marzo para defender la nacionalidad frente a los invasores pacíficos del vecino Haití, porque estamos cansados de sus tantas acciones en contra de nuestros valores patrios", subrayó Villamán.



Mientras que José Francisco Consuegra declaró que las autoridades militares y de Migración deben aplicar las leyes contra todos los ciudadanos ilegales, no solo contra los haitianos.