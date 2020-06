$!Hábitat para la Humanidad pospone proyecto Carter en República Dominicana

Acerca de Hábitat para la Humanidad República Dominicana

Con la visión de un mundo donde cada persona tenga un lugar digno para vivir, Hábitat para la Humanidad República Dominicana empodera a las familias para construir fuerza, estabilidad y autosuficiencia a través de vivienda.

Hábitat para la Humanidad República Dominicana contribuye al país al mejorar las condiciones de vida de las familias que no tienen acceso a un lugar digno para vivir, ya sea porque no tienen una casa o porque su vivienda no es adecuada.

Esta meta se alcanza con la ejecución de varios programas como la construcción de nuevas casas, educación financiera, actividades relativas a respuesta y reducción de riesgos en caso de eventos naturales, desarrollo de capacidad en construcción para familias y albañiles, la promoción de acceso a productos de micro financiamiento para la reparación y mejoras de casas para familias con bajos ingresos con asistencia técnica en construcción y la ayuda de los voluntarios.

Para obtener más información y apoyar Hábitat para la Humanidad, visite el sitio web habitatdominicana.org o las redes sociales @habitatdominicana.