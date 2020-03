Hace un año que vive de casa en casa porque la suya se le quemó

Una señora que hace un año perdió su vivienda y sus demás pertenencias durante un incendio ocurrido en el barrio “Jarro Sucio”, de Guachupita, solicitó al director del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), Mayobanex Escoto, que le reconstruya su casa.

María Claudio (la hermana Negra) dijo que desde marzo del año pasado vive de casa en casa arrimada porque no ha podido reconstruir su vivienda en uno de los callejones de “Jarro Sucio”.

Explicó que no se ha desesperado porque es una mujer creyente y tiene fe en que alguna autoridad se sensibilizará y reparará su casa afectada por el incendio.

Informó que siempre acude al INVI para darle seguimiento a su caso, pero no se le ha resuelto nada.

“Yo llevé los papeles(al INVI) y me dicen que viene un ingeniero, pero no viene”, dijo.

La señora estuvo viviendo en un cuarto que le prestaron unas amigas, pero que tuvo que salir y ahora está en “una pieza”, un pequeño cuarto, con los pocos ajuares que ha podido conseguir porque el incendio le dejó solo con la ropa que tenía encima.

La pequeña habitación está ubicada en el “Callejón Amor”. Comparte una pequeña cama con una nieta y cuenta con una vieja estufa que le regalaron, pero que solo le funciona una hornilla.

“Yo no me he desesperado porque soy una cristiana evangélica y sé que mi señor no me abandona, pero cualquiera se vuelve loco rodando por ahí, una mujer vieja como yo”, dijo la dama.

Su casa de concreto está agrietada en varias partes y ahora es utilizada por vecinos como vertedero, por lo que urge su reconstrucción para que no se siga deteriorando.

Apeló a la sensibilidad del director del INVI, Mayobanex Escoto, y de la directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, para que le devuelvan la tranquilidad que necesita.

Para cualquier ayuda a la “hermana Negra” la pueden canalizar a través del teléfono 829 273-2274.