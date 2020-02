Hombre roba cámara de seguridad en una vivienda y queda grabado en otras dos

Insólito fue lo ocurrido en el sector Anaconda, Herrera Santo Domingo Oeste, donde un hombre que caminaba por esa zona, se detuvo frente a una vivienda, se subió al portón de la misma y robó una cámara de seguridad.

Lo curioso de ese caso es que la acción del ladrón quedó registrada en otras dos cámaras que estaban instaladas en la casa, que grabaron todo lo que hizo el individuo para cometer el hecho.

El video fue compartido a través de las redes sociales haciéndose viral y originando decenas de comentarios entre los usuarios.

“Están preparando el terreno, como ya no están las cámaras, volverán más tranquilos. No se trata de que se robó la cámara, es que piensa volver a robar pensando que ahora no están. Quizás su intención no fue meterse a robar a la casa, sino que vio la cámara como una fuente de hacer dinero”, fueron algunas de las opiniones de los cibernautas por medio de Instagram.