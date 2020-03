Hoteles de Puerto Plata cierran sus operaciones

Casi el cien por ciento de las empresas hoteleras radicadas en Puerto Plata y sus distintos municipios cerraron sus operaciones hasta que culmine el período de cuarentena, dispuesto por las autoridades de República Dominicana, y se reanude la llegada de vuelos y cruceros.

Cerrados están los hoteles Blue Jacktar, Emotions, Puerto Plata Villaje, Sunscape, VH Gran Ventana, VH Atmosphere, Casa Colonial y V Heavens Hotel & Resort, localizados en el complejo de Playa Dorada.

Asimismo, cerraron operaciones Playa Bachata, en Maimón; Be Live Collection Marién en Costa Dorada; Casa 21, Habi Dominicana, Las Margaritas, Sosúa By The Sea y Century 21, en Sosúa, y otros.