“Hoy es el primer día que yo le veo la cara a esta gobernadora”, reprocha madre de niña muerta en Moca

La madre de la niña de 7 años que murió en un tiroteo entre bandas que se disputaban un punto de droga en Moca le reprochó hoy a la gobernadora de la provincia Espaillat que nunca antes le ha había visto la cara, porque la funcionaria no se ha acercado a la familia tras la tragedia ocurrida hace más de quince días.



Fátima Tapia, madre de la pequeña Adrielys Tapia Ojeda, señalaba con el dedo a la representante del Poder Ejecutivo en Espaillat, Juana Rosario Candelier, mientras le reclamaba su falta de empatía con la familia.



“Hoy es el primer día que yo le veo la cara a esta gobernadora”, dijo mientras la señala con el dedo- “porque ella no me dio la cara a mí, no fue a mi casa a ponerse a disposición por lo menos de decir mataron una perra”.



La funcionaria, visiblemente avergonzada, con sus manos adelante le intenta explicar que no es así, pero la madre persistía en su reclamo.

“No, no les apena, no, ella como gobernadora debió de darme la cara a mi como madre de esa niña”, decía mientras cercanos a la representante del Poder Ejecutivo intentaban persuadirla de que las cosas no eran así.