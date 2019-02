$!Hoyo en la Estrelleta acumula amplio “prontuario” de accidentes

La docente de profesión señaló que a raíz de ese problema, a la hora de salida del referido centro se producen largos entaponamientos, pues además del tránsito habitual cientos de padres y tutores acuden al San Pío X a recoger a sus 480 estudiantes de los niveles primaria, básica y secundaria.

“A cada rato tenemos un accidente aquí. Eso es diario. Los motoristas se estrellan porque no lo ven. No son uno ni dos los carros bajitos que han dejado el bumper ahí y cuando llueve el hoyo no se ve”, contó a este medio Danny Díaz, residente en la zona.