$!Hubieres rechaza aumentar pasaje; dice lo de Conatra es “chantaje”

El presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, anunció que dentro de unas semanas elevará un recurso de amparo para que el precio del pasaje se discuta con el Gobierno en los tribunales.

Manifestó que se preparan en ese sentido para después del 16 de este mes proceder a apoderar a la justicia del tema “porque el Gobierno no tiene voluntad para discutir el tema en otros escenarios”.

Indicó que demostrarán cuál es el costo real del pasaje urbano e interurbano, que en el caso de los afiliados a Fenatrano pagan todos sus impuestos, mientras el Gobierno subsidia a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

Hubieres fue entrevistado en torno al anuncio de la Central Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) que dirige Antonio Marte de que dispondrá un aumento de entre un cinco y un 10% al pasaje interurbano a partir del lunes porque no pueden pagar el aumento de 14% que aprobó el Comité Nacional de Salarios.

En ese sentido, Hubieres dijo que es “un chantaje” y que la organización que dirige mantiene sus mismas tarifas, aunque haya razones de sobra para tener otro precio.

“Nosotros no somos parte de ese chantaje, no porque no haya razón, sino porque yo creo conocer qué se esconde detrás de eso”, dijo.

Aclaró que Fenatrano no es una empresa, sino un sindicato amparado en la Ley 122, el Código de Trabajo y convenios internacionales y que por eso sus miembros son sus propios patronos, pero que los demás sí están bajo el régimen de empresa privada.

También los reformistas

La Secretaría de Transporte del Partido Reformista sugirió la conformación de una comisión que evite un aumento del pasaje a partir del próximo lunes entre un 5 y un 10%.

Mario Díaz, presidente de la entidad, dijo que también las organizaciones choferiles reformistas aumentarán el pasaje de las zonas urbanas del Gran Santo Domingo y Santiago.

Manifestó que además de que no pueden pagar el aumento de 14% al salario como acordaron el Gobierno, sindicalistas y empresarios, tienen que enfrentar el aumento en los precios de los combustibles.

Recordó que en las últimas semanas el gasoil, combustible que utilizan los autobuses, ha aumentado 10 pesos, por lo que el pasaje no puede seguir a 25 pesos.

El dirigente choferil sostuvo que si acoge su propuesta de crear una comisión mixta que estudie la situación y que integren Industria y Comercio, el Intrant y los transportistas.

Por lado, la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) rechazó un aumento del pasaje por ahora alegando que la población no lo aguantaría porque los padres tienen que incurrir en gastos para enviar sus hijos a la escuela el año escolar que casi inicia.

William Pérez Figuereo, presidente de la entidad, indicó que un aumento del pasaje debe ser consensuado por el sector choferil y no de manera particular como quiere Conatra.

Sostuvo que hay que tomar en cuenta al Intrant por mandato de la Ley 163 -17 porque de lo contrario esa entidad podría incautarle los vehículos.

Coincidió con el presidente de la secretaría de transporte reformista de que hay que sentarse a dialogar la problemática.

Por su lado, el Intrant informó que oficialmente no ha recibido ninguna solicitud de autorización para aumentar el precio del pasaje.