Humareda del vertedero de San Luis afecta la salud de moradores desde hace meses

La humareda que sale del vertedero del distrito municipal San Luis, en Santo Domingo Este, afecta la salud de pobladores que presentan problemas respiratorios, sobre todo en las noches cuando los vientos cambian de dirección y se extienden varios kilómetros.

Es que hace meses que la basura se quema en el lugar, pero en las últimas semanas la situación se ha agravado debido a que más áreas del botadero se incendian con facilidad. En el lugar vierten sus residuos la alcaldía local, empresas, y supuestamente hasta de la Fuerza Aérea.

Wendy Alfonseca Núñez, secretaria general de la junta de vecinos del sector La Rusa, el más próximo al vertedero, explicó que desde hace un año vienen denunciando el problema, han solicitado ayuda a las autoridades de Medio Ambiente, los Bomberos, la Alcaldía y otras instancias, pero el problema se mantiene.

“Estamos sufriendo por el mal olor, el humo, no podemos ni respirar de noche, los pulmones es reventándose del olor de la basura, nos arropamos y prendemos los abanicos, pero no vale la pena, tenemos muchos niños, ancianos, ya no aguantamos este problema”, expresó.

Sostuvo que ante la epidemia del coronavirus, la salud está en mayor peligro, por lo que demandó la intervención urgente de las autoridades.

Entre moradores hay sospechas de que son los denominados “buzos” lo que incendian el basurero para extraer metales como cobre y venderlos, pero las autoridades todavía no tienen la seguridad de que sea verdad.

Guarionex Ramírez Morillo vive a escasos metros de una de las áreas de depósito de basura y cuenta que de día no hay quien aguante el mal olor, pero que en la noche es el humo que no los deja respirar. Además de la basura, al lugar lanzan desechos químicos a pesar de que viven personas y que el río Ozama está a corta distancia del lugar.

Informó que los Bomberos van hasta tres veces al día, pero que el área es muy grande y apagan un lado, pero que se incendia otra zona.

Un joven que solo se identificó como José Miguel explicó que la situación es crítica, sobre todo para la gente que sufre de asma, porque el humo complica su salud.

“Mi mamá que sufre de sofocarse, por la mañana me dice que no puede dormir porque el humo del vertedero la tiene mal y hay que hacer algo con eso, ese humo llega a San Luis entero, yo tenía un puesto de empanada allá adelante y por la mañana no se veían ni los vehículos por el humo”, informó.

Mientras que un señor que dijo llamarse Kiko manifestó que la situación de las familias que viven cerca del lugar es desesperante, debido al humo que llega hasta las viviendas.

Indicó que el problema no es culpa de los Bomberos porque siempre acuden al lugar, pero entiende que en algunos lugares surgen humo, aunque no haya manos criminales.

“Yo mismo con ese envase de mantequilla le estaba echando agua a ese lado ahí , se apagó ayer y mire hoy está de nuevo prendido”, indicó.

Los Bomberos de San Luis, en la persona del teniente coronel Danielito Díaz Encarnación, comandante de Operaciones, informaron que hasta en cuatro ocasiones al día van a apagar el incendio, pero que, al parecer, en la noche desaprensivos vuelven a prenderlo.

“Hacemos un llamado para que la población se mantenga en calma, estamos haciendo lo posible para mejorar la situación lo más rápido posible”, dijo.

Indicó que el intendente de los Bomberos, José Luis Kepis Paredes, junto al alcalde Raúl Mañón gestionan un buldócer para apagar los distintos focos de incendio como se estila en ese tipo de fuego que es remover la basura y echarle agua.