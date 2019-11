$!Iglesia Tabernáculo de Salvación y Alabanza invita a conferencia para pastores

La iglesia Tabernáculo de Salvación y Alabanza realizará este próximo jueves 05 de diciembre la conferencia “Ministerios que hacen la diferencia”, actividad gratuita dirigida a pastores.

La actividad contará con la participación del conferencista y pastor de la iglesia The Brooklyn Tabernade en New York, Jim Cymbala, y tendrá lugar en la sede de la iglesia Tabernáculo de Salvación y Alabanza ubicada en la calle Universo del sector la Lucerna, Santo Domingo Este de 8:00 am a 2:30 pm.

Moisés González Peña, encargado del departamento de Relaciones Públicas de la congregación, indicó que el mensaje que traerá Cymbala contribuirá a que los pastores que asistan, puedan convertir su pasión por la oración en una llama con fuego para estar más fortalecidos y así desempeñar la labor ministerial que tienen ante la sociedad.