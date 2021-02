$!Inician con todos los poderes segunda etapa de revitalización de Ciudad Colonial

“Con este plan y otros que los complementan, se estimulará el crecimiento y la permanencia en la población que es el activo más importante de la zona, una zona colonial sin gente no tiene alma, no tiene corazón. Señores para algunos, el día de hoy es la culminación de una lucha de poder sin sentido, representa el fin de una carrera de resistencia, pero para todos, incluyéndome a mí, lo que tiene que ser el día de hoy es un destello de esperanza”.

La coordinación interinstitucional se logró más de tres años después que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) diera su visto bueno a la segunda etapa del proyecto de revitalización de la Ciudad Colonial por un monto de 90 millones de dólares, que según sectores, no avanzaba por falta de voluntad o interés de sectores involucrados.

Con gran emoción, el ministro de Turismo, pasado alcalde de la Ciudad de Santo Domingo y conocedor de la Ciudad Colonial, David Collado, dijo que se estaba en un día histórico porque se logró lo que no se pudo en tres años anteriores, que era articular y coordinar entre las distintas instituciones vinculadas, el Programa Integral de Desarrollo Urbano de Ciudad Colonial de Santo Domingo.

“El señor Miguel Coronado me visito y me dijo: alcalde firme, hágalo por la ciudad y el país, no se están respetando las funciones de alcaldía... quien pensaba que yo iba a ser ministro de Turismo e iba tener la oportunidad de impulsar este proyecto junto a Carolina, a doña Carmen y con el mando del presidente de la República que tiene una visión clara del fortalecimiento de las instituciones”, sostuvo.

Recordó que antes de la pandemia, la ciudad de Santo Domingo recibió un millón de turistas y que la idea es llevarla a un millón un medio y luego a dos millones. Dijo que se iniciarán los trabajos de la materialización de la museografía de la Fortaleza de Santo Domingo con un costo de RD$24,450, 913 que ya está en licitación bajo la transparencia del BID.

La alcaldesa Carolina Mejía, es parte de los responsables del proyecto y luego de acompañar al Presidente y funcionarios en el recorrido, les agradeció su presencia y preocupación por el desarrollo de la Ciudad Colonial.

“En nombre de la ciudad, quiero agradecer la presencia del Presidente toda una mañana en el recorrido con la emoción de saber que aquí se cuentan muchas historias, pero las que están por crear son muchas más, que la hagamos con alegría con emoción, con el colorido y la particularidad y la esencia de lo que somos como nación, hoy queda formalmente inaugurada y disfrutemos de esta hermosa ciudad que vive y vibra”, sostuvo.