$!Inposdom celebra Día Internacional del Correo con reconocimientos a empleados

Al celebrarse este sábado el Día Internacional del Correo, el Instituto Postal Dominicano (Inposdom) reconoció a un grupo de colaboradores por su desempeño, constancia y disciplina; entre ellos 11 carteros con 20, 30 y 45 años de servicio.

El acto fue encabezado por el director Adán Peguero, el cual entregó un certificado a cada trabajador y una remuneración económica, como forma de agradecer su trabajo y constancia en la institución.

Peguero, dijo que se siente orgulloso del trabajo del personal que trabaja en la intuición, al tiempo que resaltó el buen servicio que brindan a la ciudadanía.

“Podemos a decir a todo el pueblo dominicano y a todo el mundo, que hoy el Instituto Postal Dominicano está a los niéveles de cualquier correo internacional; ya el Inposdom está totalmente automatizado, remozado, bello, lindo y confortable para que los usuarios puedan venir a depositar su paquetería de forma digna y con la garantía de que su paquete entregado será recibido por su destinatario”, expresó.

Peguero manifestó que reconoce a los más sacrificados del Inposdom como son hombres y mujeres que se dedican a llevar cartas y paquetes sin importar las lluvias, la hora o el sol.

Entre los reconocidos hay personas que tienen hasta 45 años de labor ininterrumpida, como es el caso de Carlos Arias, así como Pedro Marcial López, quien lleva 43 años de servicio.

Mientras el director d de la entidad hacía el reconocimiento a los viejos empleados, afuera y rodeados de policías, cancelados protestaban en reclamo del pago de sus prestaciones.

Pura Pagán informó que más de 900 de sus compañeros de labores fueron cancelados por la actual administración y que la mayoría no ha recibido el pago de sus prestaciones.

“Yo misma tengo 35 años de trabajo de laborar aquí en el Inposdom, desde jovencita, me cancelaron sin ningún miramiento, pero okey, eso está bien, pero no me dan mis prestaciones y eso es un abuso”, proclamó.