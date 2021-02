INVI inicia trabajos para reconstruir vivienda de periodista de Pedro Brand

Con la expresión “hay motivos para reír hoy”, el periodista Juan Modesto Rodríguez agradeció al Instituto Nacional de la Vivienda(INVI) el envío de una brigada para terminar la vivienda donde vive en condiciones de precariedad.

Desde la media mañana de este un grupo de jóvenes del área de ingeniería y comunicaciones visitó el lugar donde vive Modesto y de inmediato comenzaron trabajar tomando medidas de los espacios.

El ingeniero Guillermo Mueses agradeció a los medios de comunicación por dar a conocer el caso y dijo que luego de una inspección vieron la necesidad de intervenir la vivienda para tratar de hacer de esa estructura una casa y un hogar.

Indicó que pronto le informarán al periodista Juan Modesto Rodríguez la fecha de inicio de los trabajos autorizados por el director del INVI, Carlos Bonilla.

Por su lado, Rodríguez dijo sentirse halagado y bendecido por la ayuda que le ha sorprendido gracias al trabajo hecho por Diario Libre.

“No sabía que ese reportaje iba a causar tan alto impacto, que iba a motivar tantas sensibilidades y deseo de solidaridad conmigo, de ayudarme. Agradezco a Diario Libre y a su equipo haberse ocupado de mí y haber logrado tanta generosidad prometida y que vamos a esperar que nos abra un campo de esperanza nueva, hoy me siento protegido, acompañado y más esperanzado de que mis días van a mejorar”.

También agradeció el apoyo del INVI, a su titular Carlos Bonilla y al personal que se apersonó hasta su casa para mejorarla. “Hay motivos para reír hoy, estoy muy contento, me siento premiado, no puedo pedir más, todo lo que está pasando a mi alrededor es porque Dios lo ha permitido, porque Dios está complacido con ello y los ha puesto a ustedes a encontrarse conmigo para mejorar mi vida desde la pesadilla que he vivido”. Juan Modesto Rodríguez agradeció la mejoría de su vivienda e insistió tomando en cuenta todo el apoyo y la solidaridad recibida su esperanza también está puesta en una pensión para comprar sus medicamentos y los alimentos que necesita para seguir viviendo.

“Si yo tengo esa pensión solidaria que otorgan los gobiernos a través del Colegio Dominicano de Periodistas , yo tendría una fuente segura para manejarme día y me sentiría un poco más libre porque hasta ahora ha tenido que depender de la solidaridad y de las posibilidades de los otros.