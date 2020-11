$!La arquitectura dominicana lleva el nombre de Guillermo González

Su vida

En el año 1921 parte a New york a realizar sus estudios de arquitectura, en los años del 1922 y 1924 mientras realizaba estudios en la universidad de Columbia trabajó en Dennison & Hirons-Archits, de New York City. En 1927 entra a la universidad de Yale donde al finalizar la carrera ganó un premio que le permitió viajar a Europa en julio de 1930, junto a otros compañeros de promoción. Estando ahí hace contacto con su padre quien se desempeñaba como cónsul en la ciudad de Málaga, lugar donde conoce a quien se convertiría en su esposa seis años más tarde y con quien regresaría al país para establecer su residencia. En su matrimonio conformo una familia con la señora Mercedes Fernández Canivell, procreando a su hijo Jorge y su hija Blanca.

Sus obras más importantes

Al regresar a República Dominicana en el año 1936, desarrolló algunas de las obras paradigmáticas del estilo moderno. Construyó el parque infantil Ramfis (1937) y el Edificio Copello (1939).

En 1942, Guillermo González Sánchez construyó el Hotel Jaragua, considerado como una obra maestra de la arquitectura moderna del Caribe. Esta estructura fue demolida en 1985.

Trabajo en varias residencias y en la facultad de ciencias de la salud (hoy Marion), y en el diseño urbano de la Universidad Nacional de Santo Domingo (hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo). También diseñó el plan urbano de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre (1955), y la emblemática escalinata que conecta la ciudad amurallada con la avenida del puerto.

Guillermo González falleció el 13 de noviembre de 1970 en Santo Domingo y si bien, no es el primer arquitecto dominicano, es sin dudas el más internacional y emblemático por sus intervenciones arquitectónicas en la ciudad. El lenguaje de sus diseños nos transmite lo sublime y su gran sentido de modernidad plasmado en la arquitectura dominicana. Este sello particular, indeleble es el que hace que hoy celebremos, no solo su vida si no también a los dominicanos y dominicanas que han decidido que la arquitectura sea su oficio y forma de vida.

* La autora es Arquitecta. Antropóloga. Tesorera SARD