$!La arquitectura dominicana lleva el nombre de Guillermo González

En el año 1921 parte a New York a realizar sus estudios de arquitectura, en los años del 1922 y 1924 mientras realizaba estudios en la Universidad de Columbia trabajó en Dennison & Hirons-Archits, de New York City.

Al salir del país en 1921 dejó un gobierno invasor y a su regreso, transcurridos 15 años, llega a una nación donde está instaurada una dictadura, y que al mismo tiempo se están sentado las bases para lo que sería más tarde el inicio de la historia republicana en el país.

Sus obras más importantes

Al regresar a República Dominicana en el año 1936, desarrolló algunas de las obras paradigmáticas del estilo moderno. Construyó el parque infantil Ramfis (1937) y el Edificio Copello (1939).

En 1942, Guillermo González Sánchez construyó el Hotel Jaragua, considerado como una obra maestra de la arquitectura moderna del Caribe. Esta estructura fue demolida en 1985.

Trabajo en varias residencias y en la Facultad de Ciencias de la Salud (hoy Marion), y en el diseño urbano de la Universidad de Santo Domingo (hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo). También diseñó el plan urbano de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre (1955), y la emblemática escalinata que conecta la ciudad amurallada con la avenida del puerto.

Guillermo González falleció el 13 de noviembre de 1970 en Santo Domingo y si bien no es el primer arquitecto dominicano, es sin dudas el más internacional y emblemático por sus intervenciones arquitectónicas en la ciudad.

El lenguaje de sus diseños nos transmite lo sublime y su gran sentido de modernidad plasmado en la arquitectura dominicana. Este sello particular, indeleble, es el que hace que hoy celebremos no solo su vida, si no también a los dominicanos y dominicanas que han decidido que la arquitectura sea su oficio y forma de vida.