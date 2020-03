$!La Ciénaga y Los Guandules no serán desalojados como medida de prevención por coronavirus

El Modelo Integral de Intervención Territorial: urbano, social y ambiental (Urbe) informó este jueves que en los sectores La Ciénaga y Los Guandules, del Distrito Nacional no se ejecutará desalojo hasta que no se levante el llamado de no circulación en prevención por el COVID-19.

Urbe indicó que se acoge a la medida establecida por el Estado dominicano y suspende la jornada de traslado de familias previsto para este jueves. Los traslados de familias, dentro del padrón de la intervención Nuevo Domingo Savio (NDS), se suspenden hasta que se permita nuevamente la libre circulación.