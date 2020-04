$!La difícil situación de un padre de trillizos en medio de la cuarentena por COVID-19

A Wisner Henry, un padre de trillizos, el periodo de cuarentena le ha golpeado muy duro como a muchas otras personas que dependen del trabajo del día a día.

El hombre labora en el área de la construcción y debido a la situación que atraviesa el país y el mundo por la crisis sanitaria por el COVID-19, tiene varias semanas sin producir.

El progenitor de los niños de seis meses, cuenta que no tiene dinero para suplir las necesidades básicas de sus pequeños. Por tal razón, solicita que lo ayuden con algunas cosas para sus bebés.

“Yo ahora mismo estoy necesitando, pampers, toallitas húmedas, leche, compotas y ropas para mis niños. No tengo nada, por ahora no hay trabajo, y el depósito de la casa se me venció. Quiero que me ayuden con algo. A ver si me pueden conseguir una casita, más barata, en la que estamos viviendo pago 4,000 pesos y no tengo ese dinero”, expresó.

Wisner Henry relató que solo tiene una cama en la que junto a su esposa tratan de acomodarse ellos y los niños como pueden para dormir.

Desde hace varios días no tiene pañales para sus hijos, viéndose en la obligación de tener que cubrirlos con paños o en circunstancia más extrema con fundas plásticas, añadió.

Las personas que se sienta identificadas con la causa y deseen realizar algún aporte a esa familia pueden hacerlo contactando a Wisner Henry, al teléfono: 809-302-3563.