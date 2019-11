$!La Generación Z habla sobre el acoso sexual en la República Dominicana

El acoso sexual más reconocido sin duda alguna es el físico. Sin embargo, como hombre cuando uno piensa en este tipo de acoso se imagina a un jefe en el trabajo manoseando a su subordinada sin que obviamente está lo desee. Sin embargo, para los jóvenes, el acoso sexual físico es muy popular en las fiestas. Si viejo, cuando intentas “perrearte” a una “jeva” y ella no quiere, no sigas intentando porque al hacerlo, se convierte en acoso sexual. No seas “esa pana” que le agarra tan duro las caderas a una chica a tal punto de que esta amanezca con un “morao”. Tampoco seas ese “amigo” que le gusta forzar con sus amigas para besarla en una fiesta. Cuando digo forzar, me refiero a manipularla o seguir tratando de convencerla para ligar, aun cuando sabes bien que ella no quiere contigo. No debes tomarlo como una ofensa personal, si ella no quiere contigo, no quiere y eso se debería de respetar.

Hablando de respeto, tocaré sobre la ausencia del mismo con los famosos piropos. Si, los piropos son una forma de acoso sexual conocida como acoso sexual callejero. Esto es penosamente común en nuestra sociedad. Un ejemplo de esto es visto en el siguiente extracto de una anécdota de una de las adolescentes encuestadas: “Un hombre bajo la ventana de su yipeta y me gritó ‘diablo y to eso e tuyo?’, por razones obvias, empecé a caminar aún más rápido.