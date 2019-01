La gente espera un 2019 con menos violencia y más fuentes de trabajo

SANTO DOMINGO. Las expectativas de ciudadanos consultados por Diario Libre para el 2019 son que se reduzca o elimine la violencia, la delincuencia y que se generen más fuentes de empleos, sobre todo para los jóvenes.

En un sondeo realizado por distintos sectores de la ciudad, la gente opinó que lo que más le preocupa en estos momentos son las tantas muertes, los atracos y robos que se cometen a cualquier hora del día y de la noche.

Emilio Severino, conocido también como “Trujillo” y “Trump”, criticó al Gobierno porque alegadamente hace poco para frenar la delincuencia.

“El Presidente debe decirle al país que está sucediendo, no estar haciendo visitas sorpresa y allantando al país, yo espero un cambio de gobierno porque no podemos seguir con una dictadura”, dijo.

Miguel Capellán sostuvo que hay que exigirle más a la Policía para enfrentar la delincuencia y deseó para el 2019 más empleos.

José Alejandro Ulerio es taxista y dentro de las prioridades que entiende debe haber en el país para 2019 está que sigan bajando los combustibles y mayor control de la delincuencia.

Michel y Pablo Antonio son dos jóvenes que se dedican a lavar vehículos porque no tienen empleos y para ellos su deseo es tener un trabajo donde ganarse el sustento.

“Yo espero muchos cambios para la juventud como más empleo, que uno tenga la facilidad de conseguir empleo porque solo se consigue con una cuña”, expresa Michel.

El deseo de Ramón Antonio Guzmán Castro, de 67 años de edad y 40 en el concho, es tener una pensión para terminar de pasar tranquilo los años que les quedan de vida.

“Yo tengo 67 años, no tengo nada, vivo enfermo, pero me cuesta trabajar porque no tengo de dónde comer y del concho que es que yo saco mi medicina... una pensión sería mi felicidad”, enfatiza.

La delincuencia es lo que más le preocupa a Rubén Santana, por lo que espera cambios en el 2019 y Fausto Díaz ve con preocupación las tantas muertes causadas por la violencia tanto de la policía como intrafamiliar.