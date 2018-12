La Nueva Barquita cambia el estilo de vida a sus residentes

La calma y la paz que vive ahora, eran un sueño que compartía con algunos de sus vecinos, que parecía imposible de alcanzar por sus carencias económicas y la indiferencia de gobiernos, conocedores de la realidad, pero de poca o ninguna voluntad en resolver el mal. “Déjame decirte que estamos felices, contentos y agradecidos, primeramente de Dios y luego del señor Presidente de la República porque allá donde vivíamos, en la Vieja Barquita, cuando se ponía nublado uno no dormía. Ya que estamos aquí se duerme tranquilo, ha sido una bendición de Dios vivir dignamente como debe vivir un ser humano, me siento bien cien por ciento”.

Pago por servicio

“Nosotros estamos de acuerdo con que se paguen esos servicios, que son esenciales para nosotros. Cuando una persona no paga pierde derecho a solicitar algún tipo de servicio, no puede ir al Patronato a solicitar que le resuelvan ese problema porque no está cumpliendo con un compromiso que se firmó desde la Vieja Barquita, eso fue un convenio que se hizo y lo firmamos cada uno”, enfatizó.

En ese aspecto la comunidad no está conforme y como explican Josefina Madé y Onéximo Montero, los ruidos son uno de los males del sector. Hay colmados que colocan música a alto volumen hasta las tres de la madrugada afectando la salud de niños, y sobre todo, de envejecientes.

En el proyecto existe un destacamento de la Policía, pero también una unidad de la Armada Dominicana que debía tener control de la situación.

“Los militares no están haciendo su trabajo porque no debería permitirse a ningún establecimiento que tenga ruidos a altas horas de la noche, no tenemos quien controle eso, el padre Gregorio Alegría está regado porque él dice que ese no es un proyecto para tener ese escándalo, él viene y no puede dormir en la parroquia, los motores echan competencia a deshora de la noche y los militares no aparecen” dice Madé.

Pero además de esos males el más preocupante para los habitantes de la Nueva Barquita es la falta de empleo. La mayoría de las personas no tiene donde ganarse el sustento de sus familias, por lo que es común ver, sobre todo jóvenes, sentados o deambulando por el proyecto.

Melvin Vizcaíno es un dirigente juvenil y cuenta que al sector que representa lo que más le preocupa es el tema del desempleo. Destaca que hay instituciones que capacitan a los jóvenes y adultos para insertarlos en el mercado laboral, pero que no es suficiente.