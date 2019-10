$!La provincia Elías Piña y el origen de su denominación

¡Cuántos cambios de nombre sufren nuestros pueblos, ciudades y provincias! ¡Qué afán de los gobernantes dominicanos en modificar la toponimia del país! Si los pueblos tuvieron sus nombres originales, dados por sus fundadores, no era necesario modificarlos para beneficiar u honrar a un presidente o general de turno para luego tener que cambiarlo otra vez. Pero no. Ese afán es viejo y no ha desaparecido. Nuestra capital ha tenido cuatro nombres: Nueva Isabela, Santo Domingo, Ciudad Trujillo y ahora Santo Domingo de Guzmán.

A otros pueblos les ha sucedido lo mismo. Blanco se cambió por Luperón, Las Cañitas por Sánchez, Juana Núñez por Salcedo, Las Damas por Duvergé y otros más. En cuanto a las provincias ha sido peor. Heureaux en 1896 creó el Distrito Pacificador para honrarse a sí mismo como el Pacificador de la Patria. Luego de ser provincia con ese mismo nombre, en 1925 se vino a llamar Duarte.

Trujillo fue quien más cambios hizo para gloriarse a sí mismo o a sus familiares. Creó las provincias de Benefactor, Libertador, Trujillo, Trujillo Valdez Julia Molina y otros más, además del cambio de nombre de la capital de la República. Calles, avenidas, escuelas, hospitales, parques, carreteras y demás lugares geográficos recibieron los nombres para exaltar un régimen que quería glorificarse a sí mismo. Pero no todo es perpetuo como veremos.

A finales del año 1961, tras la caída del régimen de Trujillo, todos los lugares de exaltación al dictador volvieron a sus nombres originales y algunos recibieron nuevos. Había que hacerlo, pero surge de nuevo el caos toponímico para confusión de todos los dominicanos.

El tema de este pequeño trabajo es precisamente el del cambio de nombre de la actual provincia Elías Piña. Primero veamos quien fue Elías Piña para merecer ese honor.

Natural de la sección Margarita del municipio de Las Matas de Farfán, Elías Piña fue oficial del ejército libertador dominicano desde los días de la independencia, alcanzando el rango de coronel, bajo el mando del general Antonio Duvergé. En un ataque para recuperar el pueblo de Bánica, que estaba en manos haitianas, Piña murió de un disparo enemigo. Fue un personaje de segunda categoría en la historia nacional que ni siquiera era natural del pueblo que recibió su nombre.

El pequeño pueblo de Santa Teresa de Comendador fue originalmente una sección de la común de Las Matas de Farfán, provincia Azua, en la región fronteriza del país. Fue escenario de varias batallas en los años de la independencia, como las de Cachimán y Estrelleta en el año 1845. Luego de terminar las hostilidades, la región se mantuvo aislada del resto del país y sometida a frecuentes maroteos de haitianos que incursionaban en la zona para capturar reses y establecer conucos. No tenemos datos de donde viene ese nombre que fue el primero que ostentó, pero aparecía poco en la historia por muchos años, mientras que, continuando como sección de la común de Las Matas de Farfán, hasta que, en el año 1907, pasó a ser puesto cantonal, lo que implicaba que había crecido algo y por su cercanía a la frontera requería tener un puesto militar. “Comendador” es la persona que recibe una encomienda, y quizás en tiempos muy antiguos algún español se asentó en la región y recibió la encomienda de indios para usarlos en estado de semi-esclavitud, pero esto es solo una especulación.