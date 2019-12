$!La remuneración de los trabajadores domésticos y el monto de su salario de navidad

En un análisis realizado por la firma de abogados Ramos Morel, a las disposiciones contenidas en el título IV del Código de Trabajo, que regula el trabajo de los domésticos, con especial énfasis en el examen de los artículos 260 y 263, que tratan sobre la remuneración y el salario navideño de los trabajadores domésticos, se ofrecieron algunos datos puntuales para comprender el verdadero sentido y alcance acerca del tema.

El informe señala que el título IV del Código de Trabajo, relativo al trabajo de los domésticos, es bastante escueto, pues solo contiene 8 artículos. Refiere que es evidente que los autores del Código de Trabajo de 1992 no quisieron adentrarse a regular todos los intríngulis de esta relación de trabajo particular, altamente sensible, ni aventurarse a propiciar un contencioso inimaginable.

Para Guillermo Cabanellas de Torres el servicio doméstico podría ser considerado incluso no como un contrato de trabajo, en el sentido de aplicarle normas propias de esta figura, sino como un contrato de naturaleza especial, por causa del contacto tan personal y directo que existe entre quien presta el servicio y quien lo recibe.

El artículo 258 define a trabajadores domésticos a aquellos que se dedican de modo exclusivo y en forma habitual y continúa a labores de cocina, aseo, asistencia y demás, propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular, que no importen lucro o negocio para el empleador o sus parientes. No son domésticos los trabajadores al servicio del consorcio de propietarios de un condominio.

Establece quiénes son trabadores domésticos.

Excluye de manera expresa a los trabajadores al servicio del consorcio de propietarios de un condominio. Estos no son trabajadores domésticos.

Art. 259.- El contrato de trabajo de los domésticos se rige exclusivamente por las disposiciones de este título.

Este artículo hace el señalamiento de que el trabajo doméstico se rige exclusivamente por las disposiciones de este título IV del Código de Trabajo, por lo que el resto de las disposiciones de dicho Código no le son, en principio, aplicables. Es decir, que únicamente le aplican las disposiciones de este título IV. Esto es importante para comprender la naturaleza especial y particular de este tipo de relación de trabajo.

Art. 260.- Salvo convenio en contrario, la retribución de los domésticos comprende, además de los pagos en dinero, alojamiento y alimentos de calidad corriente.

Resulta que este artículo 260, en cuanto a su origen y contexto, es una reproducción literal del antiguo art. 246 del Código de Trabajo de 1951. Es decir que se origina a mitad del siglo XX. A su vez, como comenta el profesor Lupo Hernández Rueda, parece ciertamente tomado del art. 334 de la Ley Federal de Trabajo Reformada de México, que a su vez lo reprodujo del art.131 de la Ley de 1931.

El texto mexicano dice: “Salvo lo expresamente pactado, la retribución del doméstico comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación. Para los efectos de está Ley, los alimentos y habitación se estimarán equivalentes al cincuenta por ciento del salario que se pague en efectivo”.

Este artículo comienza permitiéndole a las partes elegir pactar de otro modo, conviniendo de manera particular lo contrario (salvo convenio en contrario), diciendo bien claro que le es posible a las partes pactar otra cosa distinta a lo que se establece más adelante, y pausa con una coma.

Continúa diciendo el art. 260 que la retribución de los domésticos “comprende”, que significa “contener o incluir en sí algo”, comprende, contiene, incluye; de donde resulta que no necesariamente dicha retribución comprende en todos los casos pagos en especie, sino que podrán acordarse además del pago en dinero, pagos en especie.

Se usa a seguidas una coma para pausar y continuar. Y se dispone a seguidas que debe haber siempre, en todos los casos, un pago en dinero (“además de los pagos en dinero”), pero permite que el salario, -que no es regulado-, pueda incluir también alojamiento y alimentos de calidad corriente; es decir, que otra parte del salario puede consistir en un pago en especie. Por eso el profesor Hernández Rueda deduce que según este artículo 260, el salario puede ser en efectivo y en alimentos y alojamiento, distinto a lo previsto por el artículo 195 del Código de Trabajo que dispone que el salario se estipula y se paga íntegramente en efectivo, para las demás relaciones de trabajo.

El profesor Rafael Alburquerque ha dicho que este artículo autoriza que la retribución de los domésticos pueda ser pagada en alojamiento y alimentos de calidad corriente, es decir, que este texto permite un pago en especie, o más bien, un pago mixto, en dinero y en especie. Con base a este análisis, cabe concluir que este artículo 260 no hace sino permitir que el salario de un doméstico sea acordado de manera mixta, con pago en dinero y con pago en especie. Estos pagos mixtos de salario, en dinero y en especie son aceptados también por el artículo 12, numerales 1) y 2) del Convenio 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores doméstico, adoptado en Ginebra, por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de junio de 2011, (aprobado por el Congreso Nacional en su Resolución 104-13, promulgada el 30 de julio de 2013).

Destaca que hoy día, -que sepamos-, no suele pactarse ningún contrato de este tipo con pagos mixtos, en dinero y en especie a la vez, de manera que solo se conviene y se acuerda mayoritariamente de manera verbal, una sola retribución en efectivo. Siendo, así las cosas, para la mayoría de los contratos de domésticos vigentes esta diferenciación entre pago en efectivo y pago en especie no se utiliza, “nunca siquiera se menciona a la hora de contratar, de manera que en cada contratación consuetudinariamente se descarta acogerse a este texto, el cual ha quedado en desuso, en letra muerta”, puntualiza.

“Como dice De Semo, el empleador se obliga a una retribución en dinero (salario, paga, sueldo), a la cual se le agrega normalmente la alimentación y el alojamiento. Es que los alimentos y la habitación son elementos inseparables de esa actividad. Por ello puede decirse que, en el estado actual de cosas, los alimentos y el alojamiento están siempre sobreentendidos al momento de cada contratación sin que se convenga estimarlos en un monto, para convenir que su suministro lo sea a modo de pago en especie”, explica.

Los alimentos y habitación que se den al doméstico se estiman como equivalentes al cincuenta por ciento del salario que reciba en numerario.

El profesor Hernández Rueda dice que la segunda parte de este texto tiene sus antecedentes en las leyes sobre seguridad social, en las cuales, para fines de aplicación de las mismas se considera la habitación y el alimento recibido como parte de la retribución.

En efecto, en ese tenor Mario de la Cueva, comentando esta disposición en la Ley mexicana dice: “Por otro lado, la importancia mayor de la norma radica en la limitación asignada al valor de las prestaciones en especie, cincuenta por ciento de lo que se pague en efectivo, una proporción que constituye un imperativo, lo que significa que no se podrá atribuir a esas prestaciones un valor mayor.

Una disposición bastante parecida existió en Argentina con el Decreto – ley 326/56 para el personal doméstico de las casas de familia, para cuando se haya convenido que la retribución, además de pagos en dinero, comprende el alojamiento y la alimentación, que como dice Cabanellas incluye desayuno, almuerzo y cena, adecuados a los usos y costumbres de la casa y al nivel económico de la familia. Es este y no otro, el sentido y alcance de este texto, establece.

Una imperativa prohibición a pago de salario en especie por un monto mayor al del 50 % del monto que se haya convenido como pago en numerario o efectivo. De hecho, para los casos en que se convenga remuneración en especie, la OIT recomienda, -como se tiene previsto en la legislación nacional-, que se establezca un límite máximo para la proporción de la remuneración en especie, como medida de protección, como hemos dicho antes.