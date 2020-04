$!La Semana Santa se celebrará a distancia y por la vía digital debido al COVID-19

En el caso de la República Dominicana, la Conferencia del Episcopado mantendrá las medidas que comenzó a aplicar desde el 19 de marzo pasado y que actualiza la Congregación del Culto Divino.

Por primera vez en la historia de la Iglesia, las eucaristías se continuarán celebrando sin la presencia del pueblo. Los sacerdotes oficiarán misas sin la feligresía en sus parroquias y se quedarán en las mismas hasta que cese la actual situación.

Las misas será transmitidas por radio y televisión tal y como se dispuso el pasado día 19

Los fieles quedan dispensados de participar de las celebraciones y conmemoraciones de la iglesia hasta que pase la actual situación.

"En este momento, es su misión participar como Iglesia doméstica desde sus hogares orando por la situación actual, viviendo en la esperanza y confianza de que Dios nos mostrará su rostro" expresan los obispos.

Continuarán suspendidas celebración eucarística y comunitaria, incluido los domingos, actos penitenciales, vía crucis, retiros, talleres y procesiones hasta que cese la situación actual y en el caso de las exequias los sacerdotes deben asistir a los fieles tomando precauciones.

Durante la Semana Santa, que se inicia en 10 de abril, no habrá la acostumbrada celebración de los ramos o entrada triunfal de Jesús a Jerusalèn para evitar el contagio. Algunas iglesias del país y de otras naciones han propuesto que cada vivienda cuelgue un ramo en frente de su casa, pero la Conferencia del Episcopado no indica en su mensaje no se refiere a esa modalidad.

Este año no habrá lavatorio de pies en la arquidiócesis de Santo Domingo y en la misa crismal, que será celebrada a las 9:00 de la mañana en la Catedral, solo participarán el arzobispo, los obispos auxiliares vicarios episcopales.

Todas las celebraciones de harán sin la presencia de feligreses que deberán darle seguimiento a las actividades por los medios electrónicos.

El domingo de resurrección, la fiesta más importante de los cristianos, también será celebrada sin feligreses como se ha dispuesto en casi todas las parroquias del mundo.

"Exhortamos a mantener la fe, la oración y la prudencia; al mismo tiempo, estar atentos a las informaciones suministradas por los organismos oficiales y de esta Conferencia del Episcopado Dominicano, evitando divulgar noticias de dudosa procedencia. ¡Fomentemos la esperanza y la certeza de que Dios nunca abandona a su pueblo!", concluye la Conferencia del Episcopado Dominicano.