$!La SIP se hace eco de AM de Diario Libre sobre ley dominicana de protección de la imagen

El boletín de hoy de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) destaca el AM de Diario Libre de este viernes que cuestiona la Ley 192-19 sobre la protección de la imagen, honor e intimidad familiar vinculados a personas fallecidas y accidentadas.

El artículo de opinión, que se titula “Una Ley que se debe analizar”, escrito por el director del periódico de Diario Libre, Adriano Miguel Tejada, sostiene que la nueva norma aprobada recientemente por el Congreso dominicano “plantea serias cuestiones que afectan a los medios de comunicación y a la libertad de expresión”.

En su argumento para cuestionar la Ley 192-19, Tejada sostiene que “nadie niega que toda persona, viva o muerta, tiene derecho a su honor y al resguardo de su intimidad familiar, y que se han cometido y se cometen excesos censurables particularmente en los medios de comunicación electrónicos, situación que se ha exacerbado con el uso de los medios digitales y las redes sociales”.

No obstante, agrega que, “en primer lugar, la ley establece un margen de 20 años, sin dudas muy amplio para la vigencia de estos derechos y peor aun, si no existieran familiares para incoar una demanda, el Ministerio Público podría hacerlo de oficio “o a solicitud de parte interesada”. Es decir, que diez y nueve años después del fallecimiento de alguien que no tiene familiares, un fiscal, de oficio o porque le fue pedido, puede someter a la Justicia a un medio basado en que se violó el honor de un fallecido.

Solo como recordatorio –continúa el artículo -, la prescripción de un crimen en el país es de diez años y la de esta ley es del doble”.

Concluye el último párrafo que se “pudiera seguir comentando otros aspectos de Ley 192-19 que me parecen absurdos, pero creo que bastan estos señalamientos para llamar la atención de las sociedades que representan medios de comunicación, sobre la importancia de este tema fundamental para el ejercicio periodístico”.