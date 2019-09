$!Los “Digesett” han puesto el pie en el acelerador de las multas

Las multas fantasmas y las bases de datos

Y esto es solo parte del problema. El otro es la base de datos que se traduce en las alegadas multas fantasmas. Y aquí es donde los casos se parecen.

El juez federal de Estados Unidos André Birotte Jr. se basó en el caso del ciudadano estadounidense Gerardo González Jr. quien nació en California y fue arrestado en 2012 bajo el cargo de posesión de drogas, aunque era elegible bajo fianza se quedó detenido por que un oficial anotó erróneamente que había nacido en México. El magistrado determinó que las bases de datos en las que se basa el ICE están plagadas de errores graves y “el resultado, por supuesto, es que muchos ciudadanos de EE.UU. se exponen a posibles falsos arresto cuando ICE se basa únicamente en bases de datos deficientes”, indicó el juez en el fallo.

A una persona que solicitó no usar su nombre porque es una figura conocida en los medios de comunicación explicó a Diario Libre que en el caso suyo le aparecía una multa por conducir un vehículo que nunca tuvo y antes de tener licencia de conducir. “Me salió una licencia del año 2007, de cuando yo ni siquiera manejaba. De un vehículo que yo nunca tuve y que no sé la verdad cómo me la pegaron a mí”.

Al hacer la consulta por internet le salieron un total de seis infracciones de tránsito fiscalizadas. De las cuales reconoció tres y las otras tres no tenía idea de cómo se la inventó la base de datos.

El exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Rafael Ramírez Ferreiras, se declaró en rebeldía y se niega a pagar multas de varios de sus vehículos que están registrados con multas a pesar de no estaban en circulación.

“Increíble pero cierto, ahora mando a sacar la placa y dos vehículos que no se han movido en meses, aparecen en la DGII con multas por trafico. Un claro abuso de los amemaos y su director, nunca he sido multado y, por tal razón, me niego rotundamente a pagarla, me declaro en rebeldía”, dijo el oficial retirado en Facebook.