Madre de Emely Peguero: “La herida sigue abierta”; este viernes es la apelación

Durante una entrevista con Diario Libre, Polanco sostuvo que para este viernes 5 de abril, cuando los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del distrito judicial de San Francisco de Macorís conozcan la apelación de esa sentencia, que fue objetada por ambas partes, seguirá confiando en la justicia. "La fe y la esperanza que siempre he tenido es de que se haga valer la justicia, que cada quien pague como debe ser", puntualizó Polanco, mientras observaba una foto de Emely Peguero de las tantas que posee en su vivienda de la comunidad Cenoví, de esta provincia. La madre de la adolescente asesinada visita con frecuencia la tumba de su hija en el cementerio La Milagrosa, de San Francisco de Macorís, donde lleva velones, flores y agua para limpiar la tumba de la menor. En cuanto a la condena que dictaron los jueces contra Marlon Martínez, de 30 años de reclusión, y de cinco años para su madre, Marlin, Adalgisa Polanco entiende que la del joven estuvo bien, porque es la pena máxima vigente, pero en cuanto a Marlin, considera que debió ser mayor.

"A pesar de que en noviembre del 2018 leyeron la sentencia contra los principales autores del horrendo crimen de mi ángel (Emely Peguero), la herida en mi corazón sigue abierta, tengo el mismo dolor y el mismo llanto como cuando me enteré de que (Emely) estaba muerta", expresó Adalgisa Polanco, madre de la adolescente cuyo cadáver fue encontrado el 31 de agosto del 2017 dentro de una maleta en Moca, Espaillat.

"Pero le reitero, yo siempre le pido a Dios que me dé fuerzas para llevar este dolor y pena que dejó en mí la partida de mi adorada hija", manifestó Polanco.



Rehusó hablar sobre la condena de la indemnización de 20 millones de pesos que impusieron los jueces a los imputados a favor de su familia y, en cambio, reveló que antes de sepultar a su hija, tuvo un sueño con ella en el que ésta le dijo que no quería que la siga llorando. “Quiero que te vista con colores vivos, yo estoy en un buen lugar", expresa que le dijo su hija.



Adalgisa agradeció el respaldo que le ofreció la sociedad dominicana y la comunidad internacional al conocerse el crimen de Emely, el 31 de agosto del 2017.



"Recibí apoyo de países que no conozco, y de los dominicanos ni decir, por todos lados siempre se menciona a Emely”, dijo.



A Emely le sobreviven sus hermanos Leyda María y Eugenio Peguero, de 27 y 26 años, respectivamente.



Marlon Martínez, quien era el novio de Emely, cumple condena en la cárcel Juana Núñez del municipio de Salcedo, mientras que su madre Marlin en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-Mujeres, de Santiago de los Caballeros.



La desaparición de Emely Peguero, de 16 años, fue reportada el 19 de agosto del 2017 y su cadáver fue encontrado dentro de una maleta, el 31 de ese mismo mes en una finca del municipio de Cayetano Germosén, en Moca, provincia Espaillat.



En principio fueron encausadas judicialmente seis personas por el asesinato, pero solo quedaron Marlon y su madre Marlin.



Fueron excluidos del proceso Henry Martínez (hermano de Marlin), Simón Bolívar Ureña (El Boli), y las señoras Solangel Miguelina Polo y María Balbina Rodríguez, quienes trabajan para Marlin Martínez.