$!Manuel Jiménez afirma “no va” la terminal de autobuses frente al Parque del Este

El alcalde Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, afirmó que la estructura construida por el pasado gobierno frente al Parque del Este y Los Tres Ojos, no será utilizado para una terminal de autobuses, sino para una escuela de bellas artes, otra sobre medio ambiente, una oficina municipal de la juventud y otra de emprendimiento e innovación.

Explicó que lo que se busca es que las actividades que se hagan en el lugar ninguna tenga efectos negativos al Medio Ambiente. Además de las oficinas que mencionó, dijo que la parte baja de la estructura será utilizada como parqueo para las actividades que se realicen en el anfiteatro del parque que está a escasos metros del lugar.

Informó que se ha socializado con los ministerios de Medio Ambiente y Deportes a fin de darle el mejor de los usos a la parte baja de lo que en principio fue concebido como una terminal de autobuses.

Jiménez no es partidario de que la estructura construida por el Ministerio de Obras Públicas tenga que ser demolido por haber sido levantado en un área verde como han propuesto algunos grupos y personalidades.

“No creo eso, no debió haber nada, ese debe ser el término, pero hay algo que puede tener una utilidad diferente a lo que pretendía hacer que no provoque ningún daño, esa es la idea, República Dominicana no es un país para darse el lujo de invertir 300 millones de pesos y tirarlos por la borda, alguna utilidad tenemos que buscarle”, dijo el edil.

El alcalde de Santo Domingo Este dijo que la justicia dominicana se ha expresado en contra de que en el lugar funcione una terminal de autobuses porque no tienen los premisos ni estudio de impacto ambiental ni se hicieron las investigaciones correspondientes como lo manda la Ley.

“No está en discusión que ahí no va una terminal de autobuses, eso ya pasó, ahora lo que se discute la utilidad que se le dará y reveló que el presiente Luis Abinader le dijo que en algún momento hará un descenso al lugar para ver la obra.

Manifestó que todas las instituciones oficiales y municipales que tienen que ver con ese proyecto están todas a una y juntos le darán el mejor de los usos a las recién inauguradas instalaciones con actividades que no tengan ningún impacto negativo medioambiental.