Manuel Ramírez: La historia detrás de los que no se pueden quedar en su casa

El Mercado Nuevo de la Duarte funciona ahora de lunes a viernes de 6:00 am a 1:00 pm, situación que le ha causado problemas ya que muchos de sus productos se le dañan por durar tanto tiempo guardados. “Uno guarda una venta del viernes hasta el lunes y cuando usted viene a ver se le daña todo”, se queja.

“Ahora mismo yo estoy picando un chin más, aquí la gente está viniendo mucho a comprar. Por un lado me ha convenido, pero a muchos de mis compañeros no. A veces hago entre 10,000 y 11,000 pesos”.

“Esto no se va a arreglar ahora, si nosotros no ponemos de nuestra parte nos vamos a joder, aquí la gente no se pone sus mascarillas y quiere vivir pegado siempre”, comenta don Manuel ante los desafíos de los ciudadanos hacia las autoridades durante el toque de queda.

Asegura que es mejor que el mercado recobre el horario de antes, ya que las pocas horas que les dan para vender no las pueden aprovechar debido a que el paso por los alrededores del mercado en muchas ocasiones está cerrado.