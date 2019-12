$!Más de 40 mil personas trabajarán en operativo preventivo en Navidad y Fin de Año

“Desafortunadamente, y se debe básicamente a la inobservancia de la ley, y también al no prestar atención al llamado de las autoridades, es decir, si usted entiende o sabes que va a conducir un vehículo de motor, antes y durante lo conduzca no puede ingerir alcohol“, se lamentó el funcionario.

Advirtió que tanto el Intrant como el Digesett van a implementar la prueba de alcoholemia, e igualmente se van a utilizar los radares en las principales vías del país para ver si se controla el exceso de velocidad para quienes se desplacen desde y hacia el interior del país.

Dijo que, como ya se ha hecho costumbre, solo se permitirá la circulación de vehículos pesados que tengan los permisos correspondientes y que transporten combustibles o alimentos perecederos, los cuales tienen que someterse a una inspección para determinar en qué condiciones se encuentran para movilizarse en carreteras esos días.

Con respeto a la extensión del horario para venta de bebida alcohólica, el general Juan Manuel Méndez dijo que si se cumpliese la ley eso no tuviera importancia debido a que lo que debe saberse es que cuando se va a conducir un vehículo de motor no se puede consumirla, independientemente de que haya o no centros de expendios abiertos.