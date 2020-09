Más de 70,000 haitianos se han ido de RD a su país desde que inició la pandemia

Desde que se inició la pandemia del coronavirus en el país, en marzo pasado, y hasta el mes de julio, unos 70,000 haitianos han regresado a su país de manera voluntaria para evitar el contagio, por falta de fuentes de empleo y de servicios de salud.

De acuerdo con la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana, que coordina William Charpantier, el dato es el resultado del seguimiento que le está dando la Organización Internacional para las Migraciones (OIT) a los migrantes en el país.

Los migrantes haitianos ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia por su vulnerabilidad ante la imposibilidad de acceso a los servicios de salud, la paralización de los sectores construcción y la agropecuaria, básicamente.

De acuerdo con Charpantier, trabajadores de la construcción han tenido que dedicarse a vender “chucherías” en las calles o trasladarse a regiones como el Este para tratar de conseguir el sustento y los que no pueden se han marchado a su país.

Recuerda que desde que inició la pandemia, el Gobierno suspendió las deportaciones de extranjeros indocumentados.

En término de salud, a muchos extranjeros no se le toma en cuenta ni para hacerse pruebas y verificar si padecen el COVID-19, mucho menos para tener acceso a medicamentos e internamiento. No existe un registro de los haitianos contaminado del COVID-19 en el país y se desconoce la cantidad de fallecidos.

“El COVID en la parte migrante, ha sido el sector que peor le ha ido en esta situación, porque los gobiernos no han ido directamente en auxilio de esa población, el COVID no discrimina a nadie todos estamos expuestos a contraer esa enfermedad, la solución debe ser inclusiva”, estimó.

Los casos de haitianos con la enfermedad que se conocen se han tenido que tratar en sus casas, muchas veces con remedios caseros, debido a la falta de acceso al sistema nacional de salud por su condición de indocumentados, igual les ocurre a muchos dominicanos que tampoco han podido recibir los servicios de salud requeridos.

“La población migrante no ha tenido acceso a las pruebas del COVID, nosotros como institución, no hemos sido llamado por el Estado para decirnos que hay pruebas disponibles y sabemos que no hay para la población nacional, imagínate si habrá para los migrantes. Esa parte ha sido nula”, enfatizó Charpantier.