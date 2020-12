$!Mascarilla: la nueva, costosa y contaminante basura que trajo el COVID-19

Las mascarillas y otras enfermedades

Impacto al medio ambiente

Para ambientalista y profesor universitario Luis Carvajal el problema sigue estando no en la cantidad de mascarillas que se está produciendo, sino en la disposición final de esa basura, de que cómo se debe clasificar para evitar que muchas de las ya usadas vayan a parar a las alcantarillas, a los acuíferos, a las cañadas y al mar.

“La mascarilla se convierte en un nuevo tipo de basura, pero hay un componente ambientalmente unido, también por causa del coronavirus... hemos pasado a utilizar mucho más detergentes y a utilizar con más frecuencia cloro. La gente se está exponiendo más y el cloro tiene efectos perversos si se mal maneja. Estamos generando una gran cantidad de clorato que terminan en los acuíferos y viene siendo un factor importante de contaminación también”, refiere.

Indica que el gran problema no está asociado solo a la mascarilla, sino que cualquier producto que se use masivamente en la sociedad termina en los vertederos.

Dice que igual que está pasando con las botellas plásticas . y que en el caso del plástico este no se descompone o es extremadamente lenta su descomposición y mientras más pequeñas son las partes en que se fracciona son más peligrosas.

“La mascarilla y su gran problema está en que es un vehículo de contaminación biológica no solamente física y mecánica... y tenemos otros componentes que son de no rápida disolución como el plástico que tiene polímeros, la mascarilla permite que el aire pase, los plásticos son impermeable, no hay plásticos porosos, hay polímero que no se usan en las mascarillas”, dijo.

El experto medioambiental resume que la nueva basura de la mascarilla producida en grandes cantidades plantea un problema que debe ser solucionado de manera estructural como debe ser el manejo de los residuos sólidos y su disposición final.

“Una cosa es cuando los desperdicios médicos se manejan masivamente en los centros de salud, en hospitales porque desde allí se organiza la basura por el entrenamiento que tiene el personal de salud, pero cuando involucra a toda la población, toda la enorme diversidad de información e informalidad en el manejo lo va a tener trasplantado a ese nuevo componente que va a convertirse en un nuevo producto, en una nueva basura”, agrega.