Médico que llegó desde Cuba se queja de las condiciones en que guarda cuarentena

Una joven de los 125 médicos que se encontraban en Cuba realizando estudios de maestrías y especialidades en el área de salud que llegaron el martes al país denunció las “malas condiciones en que permanecen en cuarenta”, medida que se ha implementado para vigilar que no presenten síntomas del COVID-19.

A través de un video que divulgó en las redes sociales narró que el grupo no ha recibido ningún tipo de protección, ya que no cuentan con mascarillas, ni guantes. Además, dijo que no le han gestionado las pruebas.

“Miren el hacinamiento, miren cómo nos tienen, en unos apartamentos en pésimas condiciones, con los baños sucios, no nos pusieron sábanas. Estas son las medidas que está tomando nuestro país. Todos somos médicos, todos hemos tomado medidas, incluso muchos hicimos cuarentenas en Cuba y aún así”, se logra escuchar en relato que hace la mujer a través del visual.