Mejora ambiente en el Mercado Nuevo

Mejoró este martes el ambiente en el Mercado Nuevo, luego de que ayer la situación se tornara caótica por el cúmulo de personas y vehículos.

La zona está más despejada y la gente hace sus compras casi de manera normal. El tránsito también mejoró, aunque persisten inconvenientes en algunas calles.

Vendedores atribuyeron la mejoría de la situación a que, pese al caos, mucha gente se abasteció y además porque tambièn habrá ventas el jueves.

Julio González, uno vendedor de productos agropecuarios, dijo que este martes hay menos personas comprando y que espera que continúe así.

En cambio, Fausto Alberto Colón, dijo que no se ha vendido como ayer, pero que están mejor."Hoy está mejor, no hay mucha gente, no se vende como ayer porque la gente parece que se abasteció", dijo.

Aclaró que los precios de los productos que venden se mantienen inalterados.

La reapertura del mercado ayer, luego de haber estado cerrado desde el pasado martes, creó una situación difícil generando la aglomeración de personas y grandes entaponamientos de vehículos.

La Alcaldía del Distrito Nacional, junto a la Presidencia de la República y varias instituciones del Estado, trabaja para que el centro de abasto no sea un espacio de contagio del coronavirus y la gente pueda hacer sus compras con normalidad.