$!Militares recorren Santa Cruz de Barahona exhortando a ciudadanos a quedarse en sus residencias

Atravesaron calles y avenidas con una “discolai móvil” para llevar el mensaje de que deben permanecer en casa en este estado de emergencia, ya que no se trata de unas vacaciones, sino una situación sanitaria que todos deben respetar, explicaron mediante del mensaje que s i los ciudadanos no tienen nada que hacer en la calle deben quedarse en sus residencias, en última instancia, serán arrestados los que no atiendan el llamado.

Señalaron que las personas que salgan de sus casas con una causa justificada deben llevar puesta mascarilla, asimismo, adelantaron que próximamente repartirán más materiales de protección y llevarán el mensaje a los demás municipios de la provincia de Barahona.