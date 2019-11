$!Ministro de Obras Públicas dice se apegan a la ley

“Las ejecutorias del Ministerio de Obras Públicas están apegadas a la Ley”. Así reaccionó el ministro Ramón Pepín, ante la denuncia de la periodista Alicia Ortega de que entre abril y septiembre de este año se otorgaron contratos por valor de RD$11,500 millones en compra de asfalto.

La reacción del actual incúmbete de esa cartera fue similar a la ofrecida por el entonces ministro Gonzalo Castillo de que “la entidad actuó con transparencia”.

“Ahora, yo entiendo porqué la gente que ha tenido éxito en su vida privada no quiere ingresar a la política, y también entiendo porqué sus familias no quieren que estén en una función política y pública”, dijo Gonzalo castillo esta semana.

Ramón Pepín no abundó sobre las acusaciones en particular y en el Ministerio de Obras Públicas se informó que “por el momento no hay opinión del tema”.

El trabajo periodístico indagó sobre los mecanismos utilizados por Obras Públicas para la escogencia de las empresas que alegadamente participaron en el proceso de licitación.