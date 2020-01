$!¡Misericordia! ...por la materia fecal donde se inició la República

Frente al monumento de La Misericordia, donde nació la República Dominicana, la gente no puede vivir, no hay libertad para salir a las galerías de las casas para tomar aire fresco y puro debido al mal olor que abunda por el lugar debido al colapso del drenaje sanitario.

El mal olor a materia fecal es permanente como las aguas de los baños que descargan en uno de los registros del obsoleto sistema.

En la intersección formada por las calles Palo Hincado y Arzobispo Portes, el agua brota por la tapa metálica del mismo e invade toda la zona. Se desborda hasta cruzar la Palo Hincado y los vehículos la remueven cada vez que pasan por el lugar.

El problema se ha agravado en las últimas semanas y aunque se ha hecho intento particular por resolver el problema, el mal sigue.

Los propietarios de una vivienda de dos niveles invirtieron en la problemática, reconstruyeron la acera y mejoraron el drenaje sanitario con la limpieza del registro, pero en poco tiempo el problema resurgió.

Julio Alfonseca, presidente de la Junta de Vecinos Puerta de la Misericordia, explica que como en ese lugar, en otras calles de la Zona Colonial y de la Ciudad el sistema sanitario tiene dificultades.

Explicó que en la referida intersección el problema es recurrente, pero que en los últimos cinco días se ha agravado.

“Es un problema que se da a cada rato, le cae plásticos y tierra y se tapa y es que la tubería es muy estrecha, ya no es suficiente porque hay más gente, más construcciones. A las cosas no se le da mantenimiento, no se le da seguimiento, cuando uno se queja, o presiona es que se resuelven”, dijo el dirigente comunitario.

Miguel Vargas, un residente en las inmediaciones, cuenta que el mal olor llega a las casas, lo que no deja vivir tranquilo a los residentes en esa parte de la Ciudad Colonial.

“El mal olor no se aguanta, lo hemos reportado y no hacen nada, se llena el imbornal el sistema de alcantarillado esta tapado y la materia fecal se devuelve”.

Francisco Osorio, aspirante a regidor por el Partido Revolucionario Dominicano, vive a escasos metros de las malolientes aguas y cuenta que algo similar ocurría en la calle La Estrella esquina Padre Billini, pero que el problema fue corregido, por lo que espera que en su calle ocurra lo mismo.