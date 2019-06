$!Moca deja producir 24 millones de unidades de plátanos al año

Miguel Guarocuya Cabral, ex síndico de Moca, provincia Espaillat, afirmó que está dejando de producirse anualmente 24 millones de unidades de plátanos en dicha localidad, lo que provoca pérdidas estimadas de hasta 216 millones de pesos a los productores.

Cabral hizo el señalamiento al participar como panelista del primer seminario-taller titulado "Hacia un Plan de Ordenamiento Territorial para Moca", donde varias personas en representación de entidades públicas y privadas mostraron su preocupación por la falta de un plan de ordenamiento territorial.

"La situación del crecimiento urbano sin control se ha complicado cada vez más y hoy donde se producían millares de unidades de plátanos, solo por citar un rubro agrícola, tenemos espacios sembrados de varillas, cemento y pavimento", subrayó Guarocuya Cabral.

Indicó que aunque el problema viene desde finales del siglo pasado, en los últimos dos lustros la situación ha empeorado y a los habitantes del Cibao se le han restado más de 7 millones 548 mil metros cuadrados de tierras fértiles tipos (A-1 y A-2), sin contar los terrenos que se están utilizando para construcciones de infraestructuras industriales y pecuarias.

Dijo que el caos en el crecimiento urbano no solo afecta la seguridad alimentaria del Cibao, sino a otros sectores que se benefician de la actividad agrícola.



Guarocuya Cabral expresó que en el municipio hay un 35 por ciento de barrios y urbanizaciones que no se han consolidado y lucen abandonados, creando con ello la imagen de espacios urbanos fantasmas.



Durante el evento, el alcalde Ángel López Rodríguez declaró que los datos ofrecidos por el doctor Guarocuya Cabral son escalofriantes y dijo que aunque parezca que estamos tarde, todavía el municipio podría ser rescatado, si se cuenta con el respaldo de los diferentes sectores tanto del gobierno municipal, central y la misma comunidad.



"Exhorto a todos los presentes para que trabajemos no solo por el bien de Moca, sino de todo el país, Moca merece contar con un plan de ordenamiento territorial, para lo cual desde ya nos comprometemos a impulsar hasta lograrlo", comentó López Rodríguez.



Otros expositores del evento fueron por el Ministerio de Planificación y Desarrollo, Marco González; Mariano de Jesús García coordinador del evento, Luis Carvajal a nombre de la Academia de Ciencias de República Dominicana y la comisión ambiental de la UASD.



Asimismo, Radhamés Salcedo, Rafael García, de la Asociación para el Desarrollo de la provincia Espaillat y Rafael Santos, presidente de la constructora INCOGVISA.



Por igual expusieron dirigentes del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) y Eleuterio Martínez, quien abordó el tema de la cordillera Septentrional.