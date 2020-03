$!Moradores de Cancino Adentro reclaman agua potable

Moradores en el sector Cancino Adentro, en este municipio denunciaron que desde hace varios días no reciben agua potable de forma regular.

Residentes en los barrios El Paraíso, El Manguito, Cancinito y La Antena, pertenecientes a Cancino Adentro denunciaron que el agua no llega como era de costumbre y cuando lo hace es solo es por algunos minutos.

En muchos de estos barrios el líquido no llega desde hace más de una semana, el pasado viernes estaba previsto recibirla, pero no se la enviaron y la gente se queja de que no tienen agua para lavar sus ropas ni para realizar otras necesidades del hogar.

“Ante este virus nos vemos obligados a comprar cisternas, tanques y cubetas de agua potable para poder hacer las acciones de limpiezas en el hogar, debido a que el agua no llega al sector” , dijo Fernanda Severino Brand, quien solicitó a las autoridades de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, solucionar ese problema.

En tanto que Marino Payano denunció que existe una complicidad con quienes tienen micro empresas para la venta del agua potables tanto a través de tuberías, como por camiones con algunos empleados de la CAASD, de quienes dijo prolongan la escasez para que se vean obligados a comprar el servicio.

Cubetas vacías y amas de casa con esperanza de que las autoridades pertinentes recuerden su existencia y les suministren el agua para poder sobrevivir es el ambiente que se percibió en Cancino Adentro, en donde la gente se queja de que el servicio “debería estar todos los días a fin de que no, nos seamos vulnerables ante el virus que golpea al país”.

Aprovecharon para hacer un llamado al director de la CAASD, Alejandro Montás, para que instruya al personal de esa institución a los fines de que se restablezca el servicio y eviten que se produzcan brotes de enfermedades respiratorias y de virus por la falta de este importante líquido.