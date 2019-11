Moradores de El Libertador de Herrera denuncian falta de agua y accidentes de motores

De la situación de los motoristas aclaró que básicamente, “los motoconchos aquí son muy desorganizados, no se organizan en la esquina, cogen la calle entera y uno se cansa de hablar con ellos y no obtemperan al llamado que se le hace. Pedimos a las autoridades del Intrant como a la Digesett que se unan a nosotros y tomar medidas y que entiendan que la vía pública es del transeúnte”, señaló Martínez.

Motoristas de los Libertadores

De la Unión Nacional de Mototaxis (Unamotaxis), Luis Carlos, padre de familia y residente de El Libertador dijo: “A nosotros no nos permiten calibrar, estamos en una institución que no lo permite, porque estamos en la parada y nos suspenden. Yo tengo casi cinco años como motorista y tengo tres hijos y mi esposa”.

Comerciantes

Basura y energía eléctrica

Centro de Atención de Primer Nivel Los Libertadores de Herrera

Duquela consideró que “los motoristas son unos imprudentes, van de aquí para allá, se pasan y no les importa. Generalmente, hay que incluirlos a todos, son motoristas que conchan, y los que no. A mí me ha pasado que vienen bandeados y se nos atraviesan a alta velocidad y no les importa”.