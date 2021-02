Moradores de Santo Domingo Oeste citan las prioridades del municipio

Con gran expectativa recibieron moradores de distintos barrios del municipio Santo Domingo Oeste el anuncio del presidente Luis Abinader de que el Gobierno se propone invertir RD$5,000,000,000 en la solución de diversos problemas que afectan a los habitantes de esa demarcación.

Aunque las decisiones son tomadas por las autoridades competentes con relación a lo que harán, la gente tiene su propia opinión de lo que debe ser prioritario y confía en que el Gobierno hará los esfuerzos necesarios para resolver males que llevan años afectando su vida.

Dentro de los males que más les afectan está la inseguridad, pues denuncian que los atracos son frecuentes sin importar el lugar ni la hora. Mucha gente no puede ir a un parque ni caminar por las calles porque fácilmente son víctimas de los delincuentes.

Francisco Guerrero, residente en Los Coquitos, dijo que no hay seguridad y que para poder enfrentar a los delincuentes la gente tiene que estar en los parques en grupo y deploró la falta de patrullaje en el sector a escasos metros de donde funciona la Alcaldía de Santo Domingo Oeste.

“Además, empleos para los jóvenes, usted va a las canchas y encuentra desde las 10:00 de la mañana llena de muchachos jugando descalzos, porque aquí no hay empleos ni nada, aquí si tú no eres del Gobierno o está trabajando en el Ayuntamiento, ganando lo mismo ahí, tú no te busca nada”, dijo.

De igual modo, Francisca Cruz cree que una de las prioridades debe ser más seguridad, porque los delincuentes andan en motocicletas atracando y metiendo miedo a niños y adultos.

“Tenemos que acostarnos, trancarnos temprano, ahora están ocurriendo más los atracos”, dijo la señora.

Leonardo Ramírez es un motoconchista y cree que las autoridades deben fijar su atención en la reparación de calles que están en muy malas condiciones. Considera que parte de los cinco mil millones de pesos que anunció el presidente Luis Abinader para el municipio deben destinarse a resolver el problema.

Su compañero Juan Pérez no tiene muchas expectativas porque cree que pasará la mismo de siempre, que se olvidarán de las promesas y que si se va a hacer algún trabajo parte del dinero se quedará en los bolsillos de unos cuantos.

Héctor Reyes y Ramón Jiménez entienden que hay que prestarle mucha atención como la carretera de Manoguayabo, que está en muy malas condiciones y el tema del medio ambiente.