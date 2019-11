$!Moradores Villa Vásquez no tienen un hospital

VILLA VASQUEZ. Los habitantes de este municipio no cuentan con un hospital público donde acudir para tratarse sus dolencias y enfermedades, tras las autoridades del ministerio de Salud Pública cerrar el viejo centro de salud estatal debido a las precarias condiciones físicas del mismo.

La semana pasada, decenas de residentes de aquí se lanzaron a las calles con cartelones, afiches y pancartas reclamando del Gobierno el inicio de la construcción de un nuevo hospital.

“Al parecer los villavasquenses no figuramos en la lista de los ciudadanos dominicanos, porque desde hace un año no contamos con los servicios de un hospital”, declaró a Diario Libre Samuel Jiménez Suero, periodista y dirigente del Colegio Dominicano de Periodistas. Dijo que las autoridades del ministerio de Salud Pública dispusieron el cierre del hospital municipal por las malas condiciones de sus estructuras, pero no buscaron la solución a las demandas de atenciones que tienen los moradores de aquí. Precisó que se ofrecen limitados servicios de salud en una policlínica de atención primaria del sector la Gallera. “Si se presentaran varias emergencia al mismo tiempo, los resultados serán muy negativos”, comentó. De su lado, el dirigente político Héctor Rodríguez Pimentel recomendó al senador Hanz Vieluf que someta al Congreso la solicitud de la construcción del hospital para que sea incluido en el presupuesto del 2020.