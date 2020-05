Movimiento Huella Verde solicita al Congreso aprobación de Ley de Residuos Sólidos

El movimiento Huella Verde realizó un recorrido a bordo de bicicletas hacia el Congreso Nacional ayer, con el objetivo de entregar una carta solicitando que se apruebe la Ley de Residuos Sólidos y se solucione el caso del vertedero de Duquesa.

En la masiva que se entregó en el Congreso, los representantes del movimiento expresan que la problemática que los munícipes del Gran Santo Domingo han sufrido producto del humo producido por el incendio del vertedero de Duquesa se debe a la falta de acciones comunitarias y de las autoridades que se encargan de gobernar.

Andrés Zaglul, representante del movimiento Huella Verde, expresó: "Nosotros realmente queremos que Duquesa sea un vertedero ejemplo y no el ejemplo de todo lo que no se debe hacer. Siempre estamos promoviendo a que la gente recicle y no consuma plásticos de un solo uso, que hagan toda su vida en torno a eso".