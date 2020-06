$!Muertes por accidentes de tránsito disminuyen desde inicio de la cuarentena

El Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI) informó que las muertes por accidentes de tránsito en el mismo lugar de los choques disminuyeron durante los primeros cinco meses de este año.

En comparación con el 2019 se refleja una disminución de las muertes en el mismo lugar de los hechos entre un 29%, para el mes de marzo, 50% en abril y 26% en mayo.

El análisis indica que los jóvenes entre 15 y 29 años siguen siendo el grupo más afectado como muestra el histórico de estadísticas anteriores, resultando que entre los meses de enero y abril este grupo de edad representó el 42% del total de este tipo de fallecimientos.

De acuerdo con el Observatorio, una dependencia de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), Las medidas de distanciamiento social y de restricción del libre tránsito establecidas por el gobierno dominicano para enfrentar la pandemia del virus COVID-19, causó la disminución de las muertes.

“Sin embargo, aunque esos datos marcan una tendencia relevante, no pueden ser considerados estadísticas consolidadas de muertes por esta causa, pues las muertes In Situ ocasionadas por el tránsito no incluyen los decesos de heridos que ocurren en los 30 días posteriores al hecho, registrados en los centros de salud, así como tampoco se consideran otras muertes que por esta misma causa levanta el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)”.

La disminución de las muertes en el lugar de los accidentes ocasionadas por el tránsito en casi todos los tipos de vehículos, entre los meses de enero y mayo de 2020, destacándose reducciones de las fatalidades de este tipo en los autobuses, de un 58%, y en las camionetas, de un 36%.

Destaca que para el caso de los motociclistas, se evidenció también bajas importantes de las muertes In Situ por tránsito, resaltando el hecho de que en los meses de marzo, abril y mayo, ese tipo de fatalidades de usuarios de motocicletas disminuyó 27% , 44% y 24%, respectivamente.

El informe indica que los domingos son los días en los que ocurren mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito, con un 20%, los lunes 19% y sábados 16% y el horario de mayor cantidad de accidentes es en horas de la tarde, por lo regular desde las 12:00 meridiano hasta las 6:00 de la tarde.