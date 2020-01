$!Mujer pide desesperada que apresen a expareja que intentó matarla a machetazos

“No aguanto esto, es demasiado”, es la expresión de Michelle Zabala Castaños, quien en medio de la desesperación y el llanto, denuncia las aterradoras amenazas que recibe de su expareja, que se resiste a la separación.

La joven de 23 años narró que en días pasados, momentos en que tomaba un motor para dirigirse hacia su lugar de trabajo, el hombre de nombre Randy Santiago Sierra, intentó matarla, luego de propinarle varios machetazos, hiriéndola en la espalda y la cabeza, en un hecho ocurrido en Los Alcarrizos.

Zabala relató que afortunadamente, a pesar de las heridas que tenía, pudo escaparse del individuo, quien continuaba persiguiéndola, pero tras entrar a una banca próxima al lugar donde sucedió la agresión, escapó en una motocicleta que era conducida por otra persona.

Zabala Castaños dijo que antes de la acción violenta que casi le provoca la muerte, había ido en múltiples ocasiones a la fiscalía a poner una orden de arresto, sin embargo, estos intentos han sido en vano, ya que el hombre nunca ha sido detenido y continúa paseándose por el sector con toda tranquilidad, y hasta accede a su vivienda de manera forzosa.

“Yo estoy cansada de ir a la policía, no hacen nada no, me dicen nada, solamente me dan una hoja con la orden de alejamiento, la llevo a Los Alcarrizos y nada. Todo el tiempo lo mismo. Tengo miedo, él me dice que quiere estar conmigo a la mala y hasta me amenaza con quemar a mis dos hijos”, señaló la joven.

Afirmó que la mayoría del tiempo en que permanecieron en la relación (un año y medio), éste la golpeó en varias ocasiones.

“Después de lo ocurrido, él me envía mensajes diciéndome que va por mí, y que lo que hizo es poco para lo que me va hacer, que aún no ha hecho nada, que como quiera me va a matar”, es lo relatado por la joven madre a través de un video difundido por la periodista Edith Febles en su cuenta de Instagram.

En el visual, grabado por Noticias del Patio, y difundido originalmente por Los Mocanos, la mujer enfáticamente pide ayuda, sosteniendo que se siente sin apoyo y desprotegida, además de exigir que detengan al maltratador, ya que no quiere convertirse en una víctima más de la larga lista de feminicidios de República Dominicana.