$!Mujeres conmemoraron su día con feria y proclama en favor de políticas a su favor

Un grupo de organizaciones de mujeres conmemoraron este domingo su día con la exhibición de diversos artículos en el parque Colón, que incluyó talleres, conferencias y un análisis sobre la situación socio política del país.

En la peculiar forma de celebrar su día, las mujeres expresaron que el Estado dominicano reprobó el cumplimiento de los compromisos asumidos en la plataforma de Acción de Beijing, hace 25 años, que permitiría a las dominicanas avanzar en la igualdad de género.

Virtudes de la Rosa explicó que la situación de la mujer dominicana es muy cuestionable, porque han sido tímidos los logros alcanzados por ese sector de la sociedad.

“La mujer sigue siendo la más desempleada, seguimos estando en el mercado informal con excepciones de las que están en otros reglones, seguimos teniendo una discriminación ganando menos salarios por hacer el mismo trabajo, seguimos siendo uno de los países con más alto incide de embarazo en adolescentes y feminicidios”, adujo.

De la Rosa deploró las limitaciones de las políticas públicas dirigidas a la mujer dominicana, pese a los acuerdos firmado por el país en diversos foros nacionales e internacionales.

Elizabeth Exposito, una de las organizadoras de la actividad, explicó que se trata de la primera feria feminista que se celebra en el país. La gente fue a comprar desde souvenires hasta ropas y alimentos.

Informó que entre las organizaciones que participaron de la exposición de la feria estuvieron Foro Femenino, las Mujeres Campesinas agrupadas en Conamuca, la Asociación de Mujeres Trabajadora del Hogar, Mujeres con Discapacidad y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), entre otras.

Afirmaron que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, encuentra al país con altos niveles de desigualdad en el ámbito económico, laboral, participación política, salud, seguridad y violencia. “República Dominicana ocupa el tercer lugar en cuanto a tasa anual de homicidios de mujeres en Latinoamérica. Es la cuarta causa de muerte en mujeres en edad reproductiva de 15 a 34 años”, alertaron.

Con respecto a la situación económica, informaron que la pobreza afecta principalmente a las mujeres, en especial en el entorno rural, “el 25. 4% de las mujeres del campo vive en extrema pobreza y el 47.5% en situación de pobreza.

“Esta realidad solo puede ser transformada si colocamos en los espacios de tomas de decisiones a personas con la voluntad de defender y avanzar en la garantía de derechos para las mujeres, somos más de la mitad de la población votante, el poder en marzo y mayo lo tenemos nosotras” enfatizaron.

Demandas

Entre las demandas elevadas en el manifiesto leído al dar inicio a la FemFeria, incluyeron:

1. El cumplimiento de la Ley Electoral y la Ley de Partidos Políticos, para que en todas las demarcaciones territoriales se cumpla el porcentaje no menor de 40 ni mayor 60, en la representación para cada sexo, en este camino hacia la paridad.

2. La aprobación de un Código Penal, que al fin tome en cuenta lo que la sociedad ha reiterado en múltiples oportunidades, despenalización del aborto por causales, y por un Código Civil, que deje de normalizar el abuso y la prohibición del matrimonio infantil.

3. El derecho a una vida libre de violencia, y la garantía de acceso a la justicia, y no para la ser revictimizadas, ignoradas y abandonadas en los procesos judiciales.

4. La autonomía política y económica. Eliminación del racismo y la xenofobia institucional, que amerita políticas con perspectivas Interseccionales, en reconocimiento de que el logro de la igualdad implica el reconocimiento de desigualdades específicas expresadas en condiciones de mayor vulnerabilidad.

5. No discriminación, no violencia, no acoso, no a la desigualdad, y no a la impunidad. Sí a la transparencia, sí al respeto, sí al reconocimiento de que sin mujeres no hay democracia, sí a las aplicaciones de consecuencias sobre actos dolosos y corruptos que afectan a toda la sociedad. Si a una vida libre de violencia, si a una vida en donde el respeto la igualdad y la libertad sean las banderas.

6. Un Estado responsable que adopte las medidas necesarias para superar la desigualdad económica, el acceso a empleos dignos, remunerados y de calidad, seguridad y soberanía alimentaria, una vida libre de acoso, implementación de una política de cuidado socialmente responsable, universalización de la protección social, acceso y atención en servicios públicos de calidad, educación integral de la sexualidad. No aceptamos gobiernos corruptos, cuyos integrantes se enriquecen con los fondos públicos, actuando desde la prepotencia, el abuso y la impunidad.

Repudiaron el sabotaje a las pasadas elecciones del 16 de febrero y se unieron a las voces que reclaman una investigación independiente y medidas que garanticen que los próximos comicios se realicen de forma transparente, sin fraudes y apegados a la ley.

“Llamamos a las organizaciones y a la ciudadanía en general a seguir expresando la indignación y profundizando la movilización social, para asegurar que esta estafa a la soberanía popular no sea cubierta con el acostumbrado manto de impunidad y se aplique régimen de consecuencias a quienes protagonizaron el boicot, no importa la jerarquía política o el rango civil o militar, y a todos sus cómplices”, señalaron en el manifiesto leído al inaugurar la feria.