$!Multas a domicilio para quienes violen el semáforo en rojo

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que próximamente instalarán un sistema de semáforos inteligentes a través de los cuales podrán fiscalizar a quienes pasen el semáforo en rojo y enviar a domicilio dicha infracción.

La afirmación fue brindada por el director del organismo, Rafael Arias, quien explicó que la medida será posible gracias a la instalación de semáforos inteligentes que detectarán cuando un vehículo, incluyendo las motocicletas, pasa la vía en rojo y registrará con una foto el vehículo, destacando el área de la placa, lo que permitirá identificar a quién pertenece y su dirección, sin importar la hora que haya cometido la infracción.

“Si este infractor no paga la multa, no podrá renovar la licencia, el marbete ni el seguro del vehículo, como tampoco podrá obtener una certificación de No Delincuencia ni podrá salir del país, porque tendrá impedimento de salida”, advirtió el funcionario al participar en el programa Fuera de Récord que produce el periodista Elvis Lima para En Televisión.

Arias adelantó que el Intrant trabaja en la sistematización de los controles a la violación de la Ley de Tránsito, para de manera tecnológica detectar los infractores y enviarle la multa a domicilio, no importa la violación que sea y para eso se concluirá la señalización de las vías públicas este mismo año.

Con relación a los vehículos en mal estado que continúan circulando por las principales vías del país, explicó que irán saliendo de manera gradual de las calles y que conforme a lo planificado en unos seis o siete años habrá un parque vehicular totalmente nuevo, porque las chatarras no podrán pasar la inspección técnica del Intrant.

“Hay un primer proceso de cambio de unidades de carros a transporte colectivo en autobuses, pero viene otro que tiene que ver con los que tienen vehículos privados en malas condiciones que se dedican a conchar, a quienes se les indicará las mejoras que deben aplicar o de lo contrario saldrán de circulación”, comentó.

Aseguró que se dan los pasos, cumpliendo con las leyes establecidas de licitación, para a partir de mediados del año que viene iniciar el retiro de los vehículos “chatarra” que se dedican al transporte público, lo cual incluye a las motocicletas.

Anunció que una vez escogida la empresa que operará la inspección, también serán seleccionados los talleres, como mandan los estándares internacionales, pero los choferes a quienes se les retire el vehículo pasarán a ser accionistas de las empresas de transporte que se crearán, donde también laborarán, claro hasta que cumplan la edad tope de 65 años y entonces entrarán al sistema de pensiones especiales.