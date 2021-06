Neney Cabrera: apoyo de Estados Unidos al proyecto de vertederos es reconocimiento al trabajo del gobierno

El director general de los Programas Especiales de la Presidencia (Propep) ministro, José Leonel Cabrera (Neney), afirmó que el apoyo ofrecido por los Estados Unidos a través de la Usaid para la remediación y el cierre técnico de los vertederos a cielo abierto en el país, es un reconocimiento al esfuerzo serio que está haciendo el gobierno por la solución definitiva al problema de la disposición final de los residuos sólidos.

Se refiere a la firma del memorándum de entendimiento auspiciada por la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) representada por Rebecca Latorraca, directora de la entidad que impulsa el programa Ciudades Limpias, Océano Azul (CCBO por sus siglas en inglés).

Cabrera destacó que el apoyo es una iniciativa de las autoridades de los Estados Unidos que han mostrado interés en la tarea de intervención de los vertederos para acompañar con sus técnicos y experiencias, equipos y recursos a las autoridades nacionales en el proceso de eliminación de al menos 10 basureros.

El apoyo es en términos técnicos y logístico, con la experiencia acumulada de su personal, además de facilidades con instrumentos y equipos, aunque el país cuenta con equipos, se complementarán con los que facilitará Estados Unidos.

“Es un reconocimiento al esfuerzo serio que está haciendo el gobierno dominicano que preside el presidente Luis Abinader, me parece que esto es una señal de que el gobierno americano reconoce ese esfuerzo y no solamente que lo reconoce, sino que lo apoya también y es un apoyo realmente que nos enorgullece, fortalece las relaciones que tenemos y en una señal de que el gobierno americano apoya todas las iniciativas importantes del gobierno del presidente Luis Abinader”, dijo Cabrera.

Explicó que el programa Eco5RD en principio contemplaba, en su primera fase, la remediación de los vertederos, Punta Cana, Puerto Plata, Haina, Las Terrenas, Nagua, Higüey y Samaná y se sumaron el de San Cristóbal y Sosúa.

Manifestó que se contempla la entrega de partidas especiales para asistir a gobiernos como el de República Dominicana que trabajan en temas como la disposición final de los residuos sólidos. “A ellos les interesa mucho los municipios que hemos intervenido de vocación turísticas y también los municipios que más problemas han dado históricamente con el manejo de la disposición final, de tal manera que ellos se comprometieron a darnos un acompañamiento, desde el principio hasta el final, en todas las intervenciones que hagamos, en este caso son las diez que tenemos, ya posteriormente las otras que intervengamos”.

Para una segunda fase del Plan Maestro de Residuos Sólidos se empezará a construir estaciones de transferencia, que según Cabrera, empezará en enero próximo luego de aprobado el presupuesto del año 2022.

De acuerdo con el ministro encargado de los programas especiales de la Presidencia, el proyecto de intervención y remediación de los vertederos marcha muy bien y en ocho de los diez priorizados se ha hecho la remediación casi en su totalidad. En el caso de Sosúa se haría una estación de transferencia y en San Cristóbal, probablemente un relleno sanitario.

“Estamos en la fase de instalación de chimenea para extraerles los gases, ya fueron canalizadas todas las aguas residuales y ahora vamos, entonces, en esos ocho a entrar en el proceso de prepararlos para la construcción de estaciones de transferencias”.

Con relación a Santo Domingo Este, Cabrera dijo que ha habido algunos inconvenientes para conseguir el lugar adecuado donde se construiría el relleno debido al rechazo de pobladores.

“La población ha rechazado la idea de que se instale un relleno sanitario y ha dicho el presidente Luis Abinader que no se va a hacer nada que no sea debidamente consensuado, aceptado por todas las partes, de manera que hasta que no se encuentre un punto que sea aceptado por toda la población, que tenga los requerimientos adecuados para poder convertirse en un relleno sanitario, el de Santo Domingo Este está en pausa, seguiremos enviando los residuos a Duquesa hasta tanto se solucione ese problema”, aclaró.