$!Niñas y adolescentes de RD toman acción contra matrimonio infantil y uniones tempranas

Niñas y adolescentes tomaron acción este domingo contra el matrimonio infantil y las uniones tempranas, compartiendo en las redes sociales sus planes y proyectos de vida, bajo el hashtag #NoMeCasen.

Esta iniciativa fue realizada en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña, establecido mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) para impulsar el reconocimiento y respeto de sus derechos humanos, y promover su empoderamiento.

Las niñas y adolescentes proclamaron con imágenes, textos y notas de voz las razones para no entrar en relaciones desiguales que interrumpen su desarrollo y violan sus derechos; y para llamar la atención de autoridades, legisladores, legisladoras y de la sociedad en general, sobre la necesidad de eliminar el matrimonio infantil y las uniones tempranas.

Participaron con voz propia y protagonismo, planteando: lo que quieren ser o lograr en los próximos años; lo que consideran que puede pasar en la vida de una chica que se casa o se une antes de los 18 años; y los cambios que harían en el país para que todas las niñas y adolescentes puedan progresar.

Las reivindicaciones de niñas y adolescentes han sido acompañadas y amplificadas por las acciones de otras organizaciones nacionales e internacionales como el programa Progresando con Solidaridad (Prosoli), las agencias del Sistema de Naciones Unidas en el país, organizaciones de la sociedad civil como Plan International, Caminante, Save the Children, International Justice Mission (IJM), Children International, Acetre Consulting, Fundación Tropicalia, Fundación Abriendo Camino, Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana (Ascala) y el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (Mudha).

Estas organizaciones aprovecharon este día Internacional de la Niña para reconocer los derechos de las niñas y adolescentes y para visibilizar los problemas que enfrentan.

Reiteraron la urgencia de modificar el Código Civil de la República Dominicana para eliminar las excepciones al matrimonio de personas menores de edad, que tiene efectos extremadamente nocivos en la vida de las niñas y las adolescentes.

Al casarse, unirse y/o embarazarse miles de niñas y adolescentes ven limitadas sus oportunidades, abandonan los estudios, son expuestas a la violencia de género y se ven atrapadas en la pobreza. Señalaron también la necesidad de que se promuevan políticas y programas gubernamentales, en colaboración con la sociedad civil y el sector privado, para apoyar a las niñas a cumplir sus sueños y desarrollar todo su potencial.

“Las niñas y adolescentes son niñas, no adultas, no madres, no esposas. Los matrimonios y uniones tempranas no deben ser una opción de sobrevivencia para ellas”, manifestaron las organizaciones, haciendo un llamado a garantizar y proteger sus derechos a la educación, a la salud y el bienestar, y a una vida digna y libre de violencia.

El bienestar, los derechos humanos y el empoderamiento de millones de niñas del mundo son fundamentales para cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.