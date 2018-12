No encuentran casas al precio que Gobierno pagó por las suyas

Este es el caso de Andrea Jimenez Archibó, de 59 años, quien dice duró dos meses buscando una vivienda cuyo costo no sobrepasara los RD$655 mil que le dio la Unidad para la Readecuación de la Barquita y Entorno (URBE) por la suya en el sector Los Guandules cuando fue desalojada en septiembre.

Algunas de las familias del primer grupo de desalojados en el proyecto del Nuevo Domingo Savio, en los sectores Los Guandules y La Ciénaga, se mantienen arrimadas o alquiladas porque la compensación que recibieron del Gobierno por las viviendas de su propiedad no les alcanza para poder comprar otra.

“Yo compro y vendo mercancía. Saqué dinero para alquilar y para yo comer porque no me voy a dejar morir. Dios tiene que ayudarme a mí.

No tiene un mes que alquiló con su familia una casa por RD$3,000 en el barrio 27 de Febrero, próximo al mercado y cerca de Los Guandules por lo que, dice, conoce a la mayoría de sus vecinos.

Alquiló inmediatamente

Lorenzo Zapata, propietario de dos viviendas por las que por cada una cobra RD$2,500 para sus medicinas, sostiene que no tiene esperanza porque a muchos inquilinos les están dando más de 200 mil y a los dueños menos de treinta mil.

En esta semana que finalizó, URBE entregaba la copia del cheque a otro grupo de familia ya censadas para que abandonen el área. Algunos se quejaban de que el dinero es poco y no les alcanzará para adquirir otra vivienda. Las quejas son también de los propietarios de las casas, muchas construidas completas de zinc y que las tienen alquilada.

Piensa quedarse en el mismo sector

La situación de Miriam Sánchez Familia, de 50 años, es diferente. Miriam fue desalojada el 28 de noviembre, también de una casa de su propiedad, pero tiene un trabajo fijo en la Casa Infantil Parroquial San Luis Gonzaga, y su esposo trabaja como seguridad en una empresa privada. A esta familia se le compensó con 614,000.

Sánchez alquiló una casa grande para sus tres hijos de 19, 17 y 15 años, por la que paga RD$3,500 y afirma que negocia una vivienda en el mismo sector que no está incluido en el proyecto del Nuevo Domingo Savio y por la que le piden RD$675 mil.

A Margarita Sánchez, hermana de Miriam, tras evaluar su vivienda la Unidad para la Readecuación de La Barquita y Entorno (URBE) le pagó RD$267.32 mil y se mudó con el nieto que criaba para donde una hija en el sector La Barquita.

Expuso a Diario Libre que al lado de la vivienda de su hija, que es casada y no trabaja, venden un solar por RD$220.00, por lo que no sabe qué hacer porque de adquirirlo no tendría para edificar.