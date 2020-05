$!“No me dejen morir aquí”, clama dominicana en Chile

Una dominicana enferma de cáncer en Chile clamó por ayuda para que la trasladen a su país.

En un video subido a Instagram, Isabela Tejada, con cáncer de mama, dice que está trancada y sin nada que comer.

“Mira manito como está tu hermana muriéndose (...) Yo me quiero ir para allá (República Dominicana), ya no aguanto más estar aquí, ay manito ayúdame, no me dejen morir aquí, por favor”, implora Tejada.

Chile como otras naciones del munco su poblacipon está en confinamiento como medida preventiva para evitar la propagación del coronavirus.

Hace cinco años, según el Departamento de extranjería y migración de Chile, residían en ese país de manera legal, 2,510 dominicanos, una población que empezó a crecer en ese país a partir del 2010.